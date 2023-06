L' immaturità della sinistra sugli scritti della maturità

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’esame di, de sempre, crea stati di tensione decisamente sopra le righe. Che capiti agli studenti, presentatisi stamane sui banchi armati del vocabolario, è assolutamente normale. Che lo facciano i politici, di, è quantomeno paradossale. Dalle 8.30, infatti quando sono stati diffusi i testiprima prova scritta è partito, immediato il tam-tam, indignato, poi deciso, infine accusatorio nei confronti del Ministro dell’Istruzione e del Governo: «le tracce sono di destra». Come hanno osato infatti presentare come scrittrice quella pericolosa «fascista» di Oriana Fallaci?. Come hanno potuto riproporre il pericolosissimo e di mussolina memoria concetto di «idea di Nazione»? Come hanno potuto mettere un chiaro attacco politico all’ex Ministro Bianchi con la lettera aperta con cui il mondo accademico e ...