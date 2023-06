L’idea di nazione alla maturità 2023 | di cosa parla il testo di Federico Chabod

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Uno dei testi della prima prova dell’esame diè tratto da un brano dello storico. Parliamo deldi’, un libro edito per la prima volta nel 1961: la parte delproposta agli studenti, per la tipologia argomentativa,di Camillo Benso, conte di Cavour, e di Giuseppe Mazzini con il Manifesto della giovine Italia. Diquesto libro?didiIldidi unadi come sia cambiato il ...