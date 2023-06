L’ex procuratore capo di Roma Giancarlo Capaldo | “Emanuela Orlandi non è stata rapita per errore | scomparsa perché sapeva troppo”

... la docente Alessandra Dino e ilaggiunto di Firenze ...frutto della loro esperienza professionale che hanno arricchito'... In questo senso, secondogup di Palermo, " non possiamo ...Persindaco di Lodi 'non può essere che non solo i sindaci, ... Intanto il sostitutogenerale, che aveva chiesto per ...manager sollevò problemi di sicurezza e fu licenziato ...'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato, ... IlVella ha disposto'autopsia.

«Emanuela Orlandi scomparsa perché sapeva troppo»: la tesi dell ... Open