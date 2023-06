Lettini solari vietati sotto i 18 anni | nuove conferme per il rischio cancro

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Iabbronzanti, lo sappiamo, sono deleteri per la salute in quanto i raggi utilizzati rientrano nella categoria degli agenti cancerogeni. Grazie alla ricerca si stanno accumulando sempre più evidenze su come i raggi UV danneggino il nostro Dna. Molti paesi hanno preso delle misure per restringere l’uso deiabbronzanti e in Italia sonoper gli under 18. Leggi anche › Melanoma: ecco come si presenta un sospetto tumore della pelle › Melanoma: basta la crema solare per prevenirlo? Cosa sapere sin da piccoli ...