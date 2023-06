Lecco | parla il sindaco Gattinoni | “Sarebbe sciocco avere una squadra in B e farla giocare a 300 km di distanza”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ildella città di, Mauro, hato ai microfoni di Sky Sport della vicenda stadio, che rischia di costare la cadetteria alla: “unain Serie B ea 300 km di. Ovviamente non è semplice perché bisogna contemperare una certa parte di interventi strutturali sullo stadio che deve essere adeguato. Non si tratta di niente di irrisolvibile, tuttavia bisogna essere consapevoli che tutta la città dovrà sopportare nel caso una maggiore disponibilità nell’accogliere squadre e tifoserie ospiti” ha concluso il. SportFace.

Ma ale cose non sono andate come sperato, con la squadra lombarda che spinta anche dalla propria tifoseria ha vinto per 3 - 1. Così a festeggiare sono stati i tifosi del, squadra che ...... di cui siacon insistenza da settimane. La nuova Sampdoria La nuova proprietà della ... potrebbero chiedere l'accesso agli atti per monitorare la regolarità delle situazioni di, Reggina e ...Nelgioca Patrick Enrici, cresciuto tra Boves e Borgo San Dalmazzo, poi nelle giovanili del Torino Calcio.

Grazie al bovesano Patrick Enrici parla anche cuneese il successo del Lecco, neo promosso in serie B TargatoCn.it

Indagini in corso per gli spari contro l’auto del calciatore dopo la mancata promozione in B. Il calciatore via Instagram ritiene la tifoseria estranea all’accaduto ...Il presidente della Calcio Lecco Paolo Leonardo Di Nunno ha annunciato che i blucelesti giocheranno in trasferta a Padova in attesa di adeguare lo stadio Ceppi-Rigamonti. Di Nunno garantisce che i lav ...