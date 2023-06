Leccemania | divorzio che non scontenta nessuno | la voglia di riscatto nell’identikit del prossimo allenatore?

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Le strade del Lecce e di Marco Baroni si dividono dopo due anni in cui ha realizzato i massimi obiettivi per i giallorossi: vittoria del campionato...

Commenta per primo Le strade del Lecce e di Marco Baroni si dividono dopo due anni in cui ha realizzato i massimi obiettivi per i giallorossi: vittoria del campionato di Serie B e salvezza con una ...Commenta per primo Le strade del Lecce e di Marco Baroni si dividono dopo due anni in cui ha realizzato i massimi obiettivi per i giallorossi: vittoria del campionato di Serie B e salvezza con una ...