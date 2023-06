Le letture estive

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Diciamocelo: molti di noi in estate leggono di più, ci coinvolgono in modo diverso. E’ normale, abbiamo più tempo, dormiamo meno per il caldo e la nostra mente è più leggera e spensierata. Spesso, andiamo al parco e portiamo sempre con noi un libro da leggere su una panchina oppure sotto ad un albero. Ma è innegabile che le, tra il periodo invernale e quello estivo, siano diverse. In questa stagione, ovvero quella estiva, si ha voglia di leggere libri leggeri, diversi dalle nostreabituali. E allora ci ritroviamo in libreria a cercare titoli che ci avvicinino di più all’atmosfera vacanziera ma che siano anche in grado di farci sognare un’estate proprio come quella dei protagonisti. Spesso le nostre scelte vanno verso quei libri che ormai incarnano proprio un genere, ovvero “i libri per l’estate”. I booklovers, ovvero gli ...