Le facoltà che fanno guadagnare di più non sono quelle che credi | tutti sconvolti dai numeri reali

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La scelta dellauniversitaria dipende dalle proprie passioni ma anche dal lavoro che si spera di avere. Alcune però posrendere più ricchi. C’è chi distingue lesulla base della loro presunta difficoltà e chi le considera tutte allo stesso modo. Tuttavia gli sbocchi lavorativi che offronomolto diversi non solo per il settore di riferimento ma anche per il livello di retribuzione. Meglio sapere quali offrano un futuro più roseo per scegliere considerando anche questo aspetto. In fondo cicorsi simili per ambito e materie ma che portano a possibilità lavorative diverse. C’è chi con la laurea può proporsi già per un ruolo di responsabilità nelle aziende. Ogni laurea apre strade diverse, alcune più indorate di altre. (ilovetrading.it)A stilare una rassegna delle ...