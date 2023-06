Le differenze tra i casi Meta-SIAE e Twitter-NMPA

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La storia della causa intentata dalla(National Publishers Music Association) controha riportato alla mente il lungo braccio di ferro dei mesi scorsi tra la(Società Italiana Autori ed Editori) eper quel che riguarda l’equo compenso legato alla licenza delle opere musicali protette da diritto d’autore e gestite dalla società nostrana. Dueche appaiono molto simili, ma che hanno genesi molto differenti tra loro. LEGGI ANCHE > L’industria musicale americana si sta battendo controNel caso, si è arrivati a un accordo transitorio per far tornare il catalogo musicale “gestito” dalla Società Italiana Autori ed Editori sulle piattaforme social Facebook e Instagram. Perché dopo il mancato accordo iniziale (con ...

Nel romanzo ci sono riferimenti alla letteratura irachena classica e al rapportomorte e vita, ... La memoria è un luogo di. E, per quanto abbia cercato di non guardare solo le cose che ...... Marcon mette a confronto l'evoluzione e il pensiero della vecchia classe imprenditoriale italiana - Agnelli, Pirelli, Falck, Olivetti, Marzotto e Rossi - individuandosostanziali...... riflettendo sull'influenza che l'ambiente in cui cresciamo e le compagnie che frequentiamo possano avere sulle nostre vite e chiedendoci allo stesso modo qualici sianonoi e quei ...

Principali differenze tra yogurt greco e tradizionale Microbiologia Italia

Nel pomeriggio di ieri, la direzione aziendale ha convocato la RSU che si è resa disponibile a tornare al tavolo della trattativa sul rinnovo del contratto aziendale. L’Azienda ha articolato una nuova ...Vediamo quali sono le migliori offerte mobili che propongono il 5G ed hanno un costo inferiore agli 8 Euro al mese.