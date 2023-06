Lavoro | il 56% delle imprese fatica a trovare personale | a Bergamo lo smartworking funziona

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si è svolto martedì 20 giugno il webinar “I numeri per le risorse umane: i risultatiindagini Confindustria sulcome strumento per gli HR manager”, organizzato dalle Associazioni Territoriali del sistema, fra cui Confindustria, insieme a Confindustria Lombardia. Il webinar ha rappresentato l’occasione per esporre i dati della edizione 2023 del progetto, che coinvolge da diversi anni un numero sempre crescente di Associazioni confindustriali, con l’obiettivo di monitorare annualmente le dinamiche del mercato del. All’edizione 2023 del monitoraggio – che ha riguardato in maniera omogenea dal punto di vista territoriale e dimensionale oltre 2 mila aziende del sistema Confindustria, per un totale di quasi 400 mila addetti – hanno aderito 23 associazioni che, a integrazione dell’indagine ...