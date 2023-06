...sporca mortificando il brillantepromosso in questi anni dalle autorità territoriali, come ad esempio quella del Basso Jonio reggino, efficacemente governata dal Presidente Giandomenico,......sporca mortificando il brillantepromosso in questi anni dalle autorità territoriali, come ad esempio quella del Basso Jonio reggino, efficacemente governata dal Presidente Giandomenico,...Nel cast anche Linda, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. SINOSSI. Di Franco Amore si dice ... E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: ilda servitore dello Stato, il grande ...

Lavoro, Caridi (Inps): “Crisi demografica rende lavoro domestico fondamentale” Quotidiano di Sicilia

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) – “L’inverno demografico italiano farà si che le famiglie avranno molto piú bisogno di assistenza, rendendo il lavoro domestico regolare una componente importante del lavor ...Approfondito lavoro su “Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era a sud”, martedì 20 giugno alla biblioteca comunale "De Nobili" ...