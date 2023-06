L' arrivo di Lula in Vaticano per l' udienza con il Papa

"Sono ancora vivo", le parole del Papa, in piedi appoggiato ad un bastone, all'di. "Siamo in tempo di guerra, la pace è molto fragile", ha poi sottolineato in spagnolo in occasione dello ...L'del presidente della Repubblica Federale del Brasile, Luiz Inacioda Silva, in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Da quanto si apprendeha rivolto al Pontefice un invito ...Oggi a Roma è atteso l'del presidente Luiz Inàcioda Silva, capo del governo del Brasile, uno dei 170 Stati membri del Bureau.incontrerà Giorgia Meloni e il presidente della ...

Lula arriva in Italia, vedrà il Papa e Mattarella AGI - Agenzia Italia

Il faccia a faccia di 45 minuti tra Bergoglio e Lula è avvenuto nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. "Sono ancora vivo", le parole del Papa, in piedi appoggiato ad un bastone, all'arrivo di Lula. "Siamo ...Città del Vaticano, 21 giu. (LaPresse) - "Siamo in un tempo di guerra e la pace è molto fragile”. Così Papa Francesco al presidente del Brasile Luiz Inácio ...