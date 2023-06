L’Al-Nassr alza la posta in gioco per Brozovic | l’offerta ? Sky

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Marcelorompe il silenzio sui social con un messaggio emblematico (vedi QUI), mentre da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle intenzioni e le mosse del. Dall’Arabia Saudita, il clublainIN? Secondo quanto riferito da Sky Sport, è salito in queste ore l’Interesse per Marceloda parte del. Il club arabo ha perciò aumentato verbalmente, portandola da 15 a 18 milioni di euro. Sul centrocampista croato c’è anche il Barcellona, madegli arabi è più alta tra cartellino e ingaggio e sembra allettarlo di più. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Commenta per primo Marcelo Brozovic è vicino all'addio all'Inter.ha fatto un'offerta di 22 milioni di euro più ai nerazzurri e di 20 milioni di euro a stagionegiocatore.... Brozovic sta aspettando un rilancio del Barcellona, ma il club blaugrana non sembra propenso a pareggiare le cifre cheha offerto per il cartellino del giocatore. All'Inter è infatti ...Commenta per primo Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall'Inter, i contatti conprocedono e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Arabia,'ultima offerta (che'Inter sta ancora attendendo) dovrebbe raggiungere i 22 milioni di euro più bonus . Cifra che ...