Lady Diana e quella torta di compleanno che fece diventare William «rosso come un pomodoro»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Per il tredicesimodi(che oggi festeggia 41 anni) mammaordinò unaa forma di seno femminile che mise il primogenito in grande imbarazzo ma divertì moltissimo suo fratello Harry

I sudditi amano William e la moglie Kate che sta diventando sempre di più, la ' regina dei cuori ', come la compianta. Andiamo a vedere la foto inedita del principe William, condivisa sul ......imprese di sua madre. William, la notte fuori casa senza Kate Middleton. Infatti uno degli argomenti toccati riguarda il problema dei clochard , questione di cui si era interessata anche...Inarrestabile Kate Middleton . L'abbiamo ammirata lo scorso 19 giugno con un abito a pois che tanto ricordava quello appartenuto a, in occasione dell' annuale cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera . E l'abbiamo avvistata anche il giorno successivo, martedì 20 giugno, sempre in total white , all'inaugurazione della ...

Kate Middleton, uno stile sempre più da Lady Diana. E porta i suoi orecchini Corriere della Sera

Il principe William compie oggi, 21 giugno, 41 anni e, mentre la famiglia reale si prepara a festeggiare il suo compleanno nel modo migliore, re Carlo ha deciso di condividere una ...Il Principe William compie 41 anni e racconta della notte trascorsa a dormire fuori casa. Kate Middleton non era con lui.