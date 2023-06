... Dalle 10.30 alle 18.00 il Centro Sportivo di Casatei ... Un team di istruttori professionisti insegnerà'abc di questa ... Si raccomanda di portare le cuffie " ciabatte piscina ". Le ...'articolo spiega che il post, una foto in bianco e nero in cui lui, di spalle,davanti alla fidanzata sorpresa, ha raccolto quasi un milione di like e oltre duemila commenti in ...Pensiamo solo a una delle ultime immagini che li ritraggono in casa, con Damiano che sidi fronte alla fidanzata sorpresa per quello che stava vedendo. Un'immagine di vita ...

L'accappatoio si apre: Canalis esagerata - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com