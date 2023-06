La UEFA punisce il West Ham per il ferimento di Biraghi | ma anche la Fiorentina viene sanzionata

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I fatti di Praga in occasione della finale di Conference League del 7 giugno traHam costano cari non solo agli Hammers, i...

...spareggi per la fase a eliminazione diretta vedono affrontarsi due squadre più abituate alla... i Gunners vengono sorpresi da un tiro dalla lunghissima distanza di Pedro Gonçalves, che...... a prescindere da quanto accadrà in estate con la, ma il tecnico bianconero l'ha affrontata ... Inter - Juventus 1 - 0, Dimarcouna Juve mai pericolosa Inzaghi , come da previsioni, decide ...Nel penultimo atto della competizione, i giallorossi se la vedranno con il Bayer Leverkusen . ... Trauner 4,5: Lascia troppo spazio a Dybala, che lo sorprende con una magia e lomandando la ...

La UEFA punisce il West Ham per il ferimento di Biraghi, ma anche ... Calciomercato.com

Stangata della UEFA sul tecnico della Roma José Mourinho . Lo Special One è stato punito per quanto avvenuto al termine della finale di Europa League contro il Siviglia quando attese nel sottopassaggi ...Ecco la strategia per evitare gli abusi delle plusvalenze sui bilanci di tutti i club europei: mercoledì prossimo l’ufficialità ...