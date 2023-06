La scherma azzurra ai Giochi Europei con vista su Parigi

Oltre all'olimpionico dell'arco, la nazionalepotrà contare sui campioni olimpici del tiro ... judo (a squadre), mountain bike cross - country, nuoto artistico, pentathlon moderno,(a ...Lo ha detto il presidente della Federscherma (Fis), Paolo Azzi, nel commentare l'epilogo degli Europei di Plovdiv 2023 che hanno visto la spedizionetrionfare nel medagliare. "C'è grande ...Ma la terza e ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti Individuali è da incorniciare grazie alle altre due medaglie alla: bronzo per Guillaume Bianchi , e terzo posto anche ...

Scherma / La scherma azzurra domina in Europa La Voce dell'Jonio - VdJ.it

