La Sad e Naska | fuori il video del singolo Summersad 4

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La Sad epubblicano ildel nuovo4 in cui collaborano due giovani realtà del punk italiano Disponibile il nuovodi4,de La Sad &disponibile dal 16 giugno in licenza esclusiva Believe. Dopo aver ottenuto Disco d’Oro con Toxic – certificato FIMI/GfK Italia – La Sad torna con un nuovo capitolo de la, come da tradizione. Il 25 giugno il primo festival italiano organizzato dalla band, ilFest.4 vede per la prima volta insieme due pesi massimi del punk rock italiano:è infatti tra gli artisti selezionati da Spotify per RADAR 2023, il programma dedicato agli artisti più promettenti ...