La robotica “copia” l’ippocampo umano | l’era delle reti neurali avanzate

Leggi su fmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Gli scienziati dell’Istituto di biofisica del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Ibf) di Palermo hanno compiuto un importante passo avanti nello sviluppo dellaispirandosi al funzionamento del. Mediante la simulazione di quest’organo, hanno creato un sistema robotico capace di apprendere a muoversi in un ambiente in modo simile a un essere. I risultati di questa ricerca innovativa sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Neural Networks”. La” l’uomo: la ricerca Secondo Michele Migliore del Cnr-Ibf, il team di ricerca è riuscito a superare il modello tradizionale del “deep learning” grazie a una rete neurale avanzata. Un robot dotato di questa rete è in grado di organizzare autonomamente le ...