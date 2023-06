La passione segreta di Umberto Bossi | ecco le sue poesie in dialetto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) «Verde una volta e piena di parole, Terra, che hai ascoltato squittire la talpa e bestemmiare le rose. Ho visto le sirene degli stabilimenti diventare siringhe...». Non è Adriano Celentano ad aver scritto questi versi pieni di amore e di dolore per l'ambiente, rovinato dall'uomo, ma un'insospettabile. Siamo negli anni '70 e, prima di iniziare una fortunata carriera politica, il Senatur si dilettava a comporrepiene di sentimento, rigorosamente inlombardo. Tra i temi, oltre all'ambiente, ci sono la famiglia, l'amore, le donne. Ma anche, e soprattutto, il dolore. Come quello che viene raccontato in Sciura Maria, dove si narra la storia della signora Maria, consumata da un tumore al seno. Ricordi che, pubblicati sul blog di Nicoletta Maggi con tanto di traduzione italiana a fianco, negli ...

E cioè i libri, la scrittura, laper la saggistica e i romanzi, ' Una cosca - famiglia di ... e questa è la parte forse più romantica e piùdell'esistenza di questo magistrato in prima ...... coltiverà ladel canto e lo studio della giurisprudenza (non poteva essere diversamente, ... nella luce estiva e nel silenzio di libertà, 'quasi vertiginosa, intima e', coincidenti con ...Questa tragicaper i motori e la velocità è evidentemente patrimonio di tutta la famiglia. ... Papà Paolo era infatti indagato per una brutta storia a lungo tenutache riguardava una ...

Umberto Bossi, la passione segreta: spuntano le poesie in dialetto Liberoquotidiano.it

Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche. Matteo Di Pietro, per esempio, lo youtuber che era ...Il duce era un patito dei due comici e si faceva proiettare a villa Torlonia i film. Divenne amico del produttore Hal Roach che in un incontro a Roma gli disse: "Non ti alleare con Hitler..." ...