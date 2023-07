La Nasa saluta il solstizio d' estate con una foto italiana dalla Sicilia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - Il 21 giugno 2023 segna l'inizio deld', dando il via libera alla stagione più calda dell'anno: laha scelto dirlo pubblicando una, realizzata da due astrografi italiani, Marcella Giulia Pace e Giuseppe De Donà, nella bellezza della campagna ragusana di Gatto Corvino. Lo scatto mostra il percorso apparente del Sole dall'ora di mezzogiorno fino al tramonto, nei giorni degli equinozi e dei solstizi rivelando le varie altezze che più raggiungere il Sole durante l'anno alle latitudini ragusane. "Per convenzione - spiegano gli astrografi illustrando lache lapubblica qui: https://apod..gov/apod/ap230621.html - ci appropriamo del ...

