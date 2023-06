“La migliore delle cure” | Benedetta Rossi commuove tutti con il suo racconto

(Di mercoledì 21 giugno 2023)ha condiviso con i suoi fan su Instagram undavvero tenero e che ha commossosui social. Non è stato di certo un periodo semplice questo per. La “super benny” capace di conquistarecon la sua dolcezza, il suo sorriso e il suo modo di intendere la cucina molto casereccio e genuino – un po’ come i sapori di una volta che tanto ci ricordano casa – è stata vittima di un attacco difficile da prevedere. L’immagine della food blogger marchigiana, infatti, ha sempre ispirato fiducia ed è stata sinonimo di garanzia e qualità. Non due aspetti da poco. La, infatti, video dopo video e libro dopo libro, è riuscita a creare una community di fedelissimi – ben 4,5 milioni su Instagram – che ...

... e che l'interlocutore non ha esattamente il profilo della superiorasuore marcelline . Il ... Con quel viaggio, e con il piano proposto , Meloni è riuscita a favorire un climatra il ...Lo stesso ha previsto che l'AI diventerà prestonell''aggregazioneinformazioni' rispetto ai giornalisti umani e ha affermato che solo gli editori che creeranno 'i migliori contenuti ...... dalle 12 alle 14 MODALITÀ DI ACQUISTO SERIE A1 FEMMINILE La prossima stagione circa il 70%... sarà poi assegnato un posto equivalente, o, all'Arena di Monza che verrà comunicato via ...

Borse oggi in diretta | Piazza Affari la migliore dell’Ue, chiude poco sopra la parità (+0,1%) sostenuta da Tenaris, Unicredit e Saipem Milano Finanza

PORTO RECANATI - Vivo e in buone condizioni di salute. E' stato tratto in salvo dalla nave della Marina militare della Capitaneria il marinaio di Ancona risultato disperso in mare ...Nel 2022, grazie alla collaborazione con Humana People to People Italia, i 44 Comuni a gestione Savno hanno raccolto 1.064.323 kg di vestiti usati (3,7 kg per abitante). I progetti promossi nel 2022 d ...