La maturità 2023 vista dal web

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Notte prima degli esami è un must generazionale. Oggi, il tanto temuto esame die iniziato per oltre 500.000 ragazzi. E con l’arrivo della prima prova, arrivano anche i primi dati di questa generazione nata sul web. A essere analizzate da Arcadia sono state le 24 e 48 ore prima dell’esame. Come da regola, la parola “” ha visto un balzo nelle ricerche. La fonte principale per i maturandiè stata Facebook (39,48% delle ricerche), seguita dai siti di notizie (27,89%) e dai blog (21,51%). Che fosse per cercare informazioni, meme divertenti, condividere la propria ansia o qualche consiglio last minute, sembra certo che a essere stato dimenticati, almeno per qualche ora, siano stati i social network più “divertenti”. Instagram ha registrato solo il 4,43% di ricerche, mentre canali come TikTok e Twitter, amati dalle ...