La madre dell’intelligenza artificiale | “Tutti i settori potrebbero presentare rischi”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si chiama Luigia Carlucci Aiello, ed è considerata la(Ai) in Italia e la pioniera per eccellenza degli studi sull’apprendimento delle macchine. La donna sarà ospite di “Là Fuori”, il festival che celebra l’arte e la scienza in programma a Roma fino al 21 giugno, intervenendo sul “confine” tra umano e macchina. Luigia Carlucci Aiello, pioniera per eccellenza degli studi sull’apprendimento delle macchine (Donne nella scienza)La carriera della scienziata La 77enne ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui la Laurea Honoris Causa dalla Facoltà di Tecnologia dell’università di Linköping nel 2002 e il Donald Walker Award dell’Ijcai (International Joint Conference on Artificial Intelligence) nel 2009. Il più recente è il premio speciale alla carriera “Le Tecnovisionarie”, ...