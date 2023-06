La giornata di calciomercato live | Il Newcastle offre 65 milioni per Tonali

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ladidi oggi mercoledì 21 luglio: ore 9:44: Antonio Vitiello comunica che il Milan ha ricevuto un’offerta dalper Sandro: 60/65, con uno stipendio raddoppiato. Il #ci sta provando con Sandro #e il #Milan. Offerta al giocatore di oltre il doppio dell’attuale stipendio. Al #Milan 60-65 mln che però potrebbero salire — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 21, 2023 ore 10:29: Accordo verbale raggiunto tra Chelsea e Al Hilal per Koulibaly: tre anni di contratto, come annunciato da Fabrizio Romano. Understand Al Hilal are now closing in on Kalidou Koulibaly deal, here we go! #CFC #AlHilal Verbal agreement reached with Chelsea. Personal terms also agreed on a three year contract — he’ll join Rúben ...

ROMA - Entra sempre più nel suo vivo il. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A si sta ... i rumors e le trattative in corso dellaIeri, nella primadi vendita delle tessere per il prossimo campionato, ne sono state ... Pazza idea Loftus - Cheek Leggi i commentilazio : tutte le notizie 21 giugno - 07:42Un regalo di nozze per rendere ancora più indimenticabile unadavvero speciale per ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiI 18 in scadenza a giugno: che ne sarà di loro C'è chi ha ...

Diretta calciomercato: tutte le trattative della giornata Corriere dello Sport

Giugno, il mese delle ciliegie. E dei primi colpi di mercato. Uno tira l’altro, anche in questo caso. Già, perché la Juventus sarà impegnata – innanzitutto – a sforbiciare qua e a contenere là, in oss ...Intervenuto sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha attaccato Antonio Cassano dopo le tante parole dette:"Ti rispetto molto. Sei stato un buon giocatore. Sei andato alla Roma, al Real Madrid, do ...