La giornata di calciomercato live | il Milan rifiuta la prima offerta del Newcastle per Tonali

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ladidi oggi mercoledì 21 luglio: Ore 14.22: ilvuole portare a casa dal Fenerbahce il talento turco Guler Another conference-call in the last hours between #ACand Arda #Guler’s entourage. #are really working to try to sign the turkish top talent (born in 2005), who has a release clause (€17,5M) to leave #Fenerbahçe. #transfers https://t.co/ySUTbuhUe6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2023 Ore 14.19: Illaper, ilcon 70-75 lo porta a casaLadelperè statata ma l’affare non è per niente ...