La confessione di Dani Alves dal carcere | “Ho mentito per amore”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è tornato a parlare dopo il grave fatto che lo vede coinvolto. Direttamente dalper scontare la pena, ha finalmente rilasciato le sue prime dichiarazioni. L’ex difensore verdeoro, in undi Barcellona da più di 5 mesi per stupro, ha concesso la sua prima intervista da recluso a La Vanguardia. Ecco alcune delle sue parole: Ho deciso di rilasciare la prima intervista da quando mi trovo qui così che le persone possano sapere cosa penso, che possa far loro conoscere la storia da me vissuta quella mattina in bagno. Sono andato alla stazione di polizia per dare tutti i chiarimenti del caso, ma la storia è stata raccontata loro sotto forma di racconto agghiacciante. Parole di un calciatore tra i più vincenti della storia, ma umanamente affranto per ...