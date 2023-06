La classifica definitiva delle migliori New Balance

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lesneaker Newda uomo hanno fatto tanta strada. Tuttavia, sarà meglio cominciare dall’inizio quando la NewArch Support Company ha visto la luce nel 1906 in Massachussetts, lo Stato degli USA che la ospita ancora oggi. Nei decenni successivi, l’azienda ha progressivamente abbandonato le calzature mediche, spostandosi verso le scarpe tecniche da corsa e già che c’era si è trasformato in un mostro sacro del settore calzaturiero, capace di fatturare milioni di dollari. Vi sembra una storia inverosimile? Sappiate che non è tutto; un paio dopo l’altro, la Newha compiuto una grande magia ed è riuscita a sfornaresneaker quasi da anziani, belle tozze, ma capaci di finire ai piedi di tutti, «dalle molondinesi più famose ai papà dell’Ohio», come ...