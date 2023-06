La casa di Mariah Carey è in affitto per poche ore | bastano 5 euro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La sua voce è legata in maniera indissolubile al Natale, mentre una delle sue case è diventata ora il simbolo dell’estate.è una delle popstar più amate del mondo e tramite un messaggio ufficiale ha reso nota la possibilità di prenotare la sua abitazione per un soggiorno di tre...

Una villa con piscina e un tour dei negozi e ristoranti preferiti di Beverly Hills e Los Angeles: ecco come prenotare la casa di Mariah Carey ...Quest'estate viaggia come Mariah Carey con un soggiorno pensato da Booking.com nella casa vacanze della cantante a Beverly Hills.