Kvara sbaglia un rigore al 94? in Scozia-Georgia VIDEO

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L'attaccante del Napoli Kvaratskhelia durante la partita di ieri ha sbagliato un rigore al 94esimo. Il match era valido per la qualificazione al Campionato Europeo 2024. Kvara ha calciato alla sinistra del portiere, il quale aveva intuito la direzione del tiro; il tiro, però, era troppo forte ed è uscito fuori. Partita equilibrata quella tra le due squadre, nonostante il 2-0 per la Scozia, che ora è a 4 partite giocate e a punteggio pieno (12 pt). La Georgia di Kvara, invece, ha una partita in meno e si trova in questo momento a 4 punti.

GLASGOW (Scozia) - Quattro vittorie in altrettante partite. La Scozia allunga il passo e mette tutte le proprie avversarie in fila. La vittoria per due a zero ai danni della Georgia ottenuta ad Hampde ...Khvicha Kvaratskhelia in campo con la Nazionale. L'attaccante del Napoli di scena nell'incontro di qualificazioni europee Scozia-Georgia terminato col successo scozzese per 2-0. Kvara ha giocato tutta ...