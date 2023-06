Kentucky | bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5 Quarto caso a giugno negli Usa

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un nuovo tragico incidente causato dalla vendita di armi non controllataUSA si è verificato in, dove undi 5è stato ucciso da un altro di 7. Secondo una prima ricostruzione ancora frammentaria dei media locali, i due piccoli sarebbero fratelli.di 7 an

- - > Una manifestazione contro le armi negli Stati Uniti - Archivio Ansa . Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in, dove undi 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di ...Un'altra tragedia legata alle armi negli Usa. Undi 7 anni ha sparato e ucciso uno di 5 all'interno di una casa a McKee, nell'est del, negli Stati Uniti. Lo riferisce la polizia locale del, che in base alle prime ...Un nuovo tragico incidente , l'ennesimo causato dalle armi da fuoco, oltre oceano. In, negli Stati Uniti ,dove undi 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo le primissime ricostruzione dei media locali, i due piccoli sarebbero fratelli . La polizia è stata ...

Usa, un bambino di 7 anni spara e uccide uno di 5 in Kentucky la Repubblica

In Kentucky un bambino di cinque anni viene ucciso accidentalmente da un colpo di arma da fuoco sparato dal fratello di due anni più grande: non è chiaro in che modo l'infante sia venuto in possesso d ...Il tutto è accaduto nella contea di Jackson, precisamente in Kentucky, dove un bambino di sette anni ha trovato un’arma in casa. La stessa che ha utilizzato contro il suo fratellino, di cinque anni, ...