Kata | maxi-piano di ricerche | al setaccio tutte le 1 500 telecamere pubbliche di Firenze In un video le violenze all' hotel Astor

è stata rapita ', continuano a ripetere il padre Miguel Angel Romero Chicclo e la madre Kathrine Alvarez , dopo che nessuna traccia di lei è stata trovata nell'ex hotel dopo unaispezione ...... il Sì di Paolo e Regina: fidanzati da giovanissimi si ritrovano dopo 55 anni Leggi Anche Rapimento- ispezione nell'ex hotel: ancora nessuna traccia - I pm: 'Movente è vendetta per un ...è stata rapita', continuano a ripetere il padre Miguel Angel Romero Chicclo e la madre Kathrine Alvarez, dopo che nessuna traccia di lei è stata trovata nell'ex hotel dopo unaispezione ...

Kata, maxi-piano di ricerche: al setaccio tutte le telecamere di Firenze. I genitori: «È stata rapita» ilmessaggero.it

Pronta una maxi operazione per ritrovare Kataleya ... nel pomeriggio di quel sabato si perdono le tracce di Kata, 5 anni, dall’ex hotel Astor, all’angolo tra via Maragliano e via Boccherini. Le ...Continuano le indagini sul rapimento di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Per trovare la piccola, la procura del capoluogo toscano ha deciso, in un vertice con gli investiga ...