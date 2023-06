Kanté è un nuovo giocatore dell' Al - Ittihad | è ufficiale

Adesso è ufficiale: N'Goloè ungiocatore dell'Al - Ittihad. La società dell'Arabia Saudita ha ufficializzato l'acquisto del 31enne centrocampista sui suoi canali social. Il campione del mondo 2018 era in scadenza ...Ufficiale l'arrivo in Arabia di N'Golo. Il centrocampista è stato annunciato nella notte con ... Sarò felice di giocare dicon te, nella migliore squadra dell'Arabia Saudita. Ci vediamo a ...Tra pochi giorni lo seguirà un ex compagno di squadra, nientemeno che il pallone d'oro in carica Karim Benzema,acquisto dellìAl - Ittihad. La lista dei giocatori che giocano, hanno giocato o ...

Ufficiale Al-Ittihad: N'Golo Kanté è un nuovo giocatore delle Tigri d ... Sportitalia