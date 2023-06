Juventus | l’attacco di Cobolli Gigli al successore | «Un errore scegliere Andrea Agnelli come presidente»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) «Undella società è stato quello di». Non esita Giovanni, exdelladal 2006 al 2009, a criticare la gestione del club bianconero durante gli anni di. Secondo l’ex manager, ora la società è in una situazione peggiore rispetto a quella in cui la trovò lui, negli anni dell’inchiesta Calciopoli che portò laalla retrocessione. Dopo, la presidenza passò a Jean-Claude Blanc per circa un anno, fino all’arrivo dinel 2010. Nell’intervista a Cose di calcio condotta da Debora Carletti e Flavio Tassotti su Cusano Italia Tv, ...

Non esita Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente delladal 2006 al 2009, a criticare la gestione del club bianconero durante gli anni di Andrea Agnelli . Secondo'ex manager, ora la società ......Db Torino 19/09/2021 - campionato di calcio serie A /- ... Ore 17.25: The Athletic scrive che'accordo tra il Newcastle e ... Tuttavia Pochettino ha altri piani per. Così si riapre ...In, in caso di partenza di Victor Osimhen, piace Jonathan ... Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, con'Inter che ...così ai nerazzurri di superare la concorrenza die Roma. ...