Juventus e Galatasaray tratterebbero Zaniolo | contatti a Milano tra le parti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La, in queste ore, avrebbe avuto alcunicon ilper parlare di alcuni giocatori. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il presidente del club turco Dursun Özbek , in queste ore, sarebbe stato ae avrebbe avuto modo di parlare proprio con i bianconeri. Le, nello specifico, si ...

Zaniolo dovrebbe aspettare i preliminari di Champions Lae ilsi sarebbero incontrare per parlare di mercato. Le parti sarebbero al lavoro per trovare un'intesa per due giocatori,...Calciomercato, lanon è mai stata così vicina, adesso, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche la contropartita pronta. Lavicina a chiudere l'affare. Si parla di un operazione più contropartita tecnica offerta, proprio, dalla squadra bianconera.continuano a parlare del trasferimento a Torino di Nicolò Zaniolo . La dirigenza bianconera, su indicazione di Massimiliano Allegri , sta cercando di accontentare il tecnico con ...

Juve-Galatasaray, tutti i nomi sul tavolo per arrivare a Zaniolo: “Il ritorno in Italia Tutto può succedere” La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Juventus: spunta l’ipotesi Zaniolo, possibile inserimento di McKennie con contropartita tecnica.La Juventus, in queste ore, avrebbe avuto alcuni contatti con il Galatasaray per parlare di alcuni giocatori. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il presidente del club turco Dur ...