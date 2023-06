Juventus | Cobolli Gigli durissimo | le bordate a Paratici | Agnelli e Nedved

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Le situazioni fuori dal campo continuano a tenere banco in casa, in particolar modo l’addio di Andrea. “Francamente penso che lanegli ultimi anni abbia commesso una serie di errori che personalmente ritengo gravissimi. Dall’acquisto di CR7, all’uscita di Marotta dalla società e conche non ha combinato nulla di giusto”. Sono le dichiarazioni di Giovanni, ex Presidente delladal 2006 al 2009, durante l’intervista esclusiva della trasmissione “Cose di Calcio” andata in onda ieri sera su Cusano Italia TV. “Un errore della società è stato quello di scegliere come presidente”, ha proseguitodurante l’intervista condotta da Debora Carletti e ...