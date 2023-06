L'obiettivo delera quello di scoprire se davvero l'Inter fosse riuscita a chiudere già la trattativa, ma dal club neroverde fanno sapere che nulla è ancora deciso. L'ex giallorosso, quindi, ...L'ultimocol Marsiglia servirà solo per formalizzare un accordo che i dirigenti bianconeri ... Milik sarà invece il primo "acquisto" di Giovanni Manna, l'uomo mercato dellafresco di ...Anche se proprio lì, per ora, lasarebbe almeno sulla carta coperta. Ma Fabiano Parisi piace, piace tanto. Soprattutto di lui si parlerà con l'Empoli in unprevisto la prossima settimana. ...

Juve, summit con l'Empoli: da Ranocchia a Parisi, tutti i nomi in ballo Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, il blitz di Manna per Frattesi non è passata inosservato. I bianconeri vogliono ancora capire la fattibilità dell'operazione.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo dei bianconeri Giovanni Manna sta incontrando in questi minuti il Sassuolo ...