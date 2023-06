Juve | per Alex Sandro ci sono tre offerte Terzini bianconeri | sarà rivoluzione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lantus sta pensando a una minisugli esterni, sia difensivi che offensivi, in un settore della rosa nel quale, per ragioni...

... sia difensivi che offensivi, in un settore della rosa nel quale,ragioni tecniche e di limiti di età, ci sono poche certezze di continuità. In questo reparto infatti il volto dellanella ...Calciomercato Juventus, ascoltare tutte le offerte anche a costo di cederlo a zero. L'ultima ipotesi in dettaglio. Una stagione, quella che stainiziare, di completo rilancio. La Juventus lo sa e adesso si ragiona anche sulla porta, o meglio, sul ruolo dell'estremo difensore e quel contratto che, nonostante tutto, può pesare sulle casse ...ORE 14.40: Sondaggio del NapoliChiesa, scrive il giornalista Paolo Paganini

Plusvalenze Juve, pm chiedono l'archiviazione: nessuna falsa fatturazione! Tuttosport

La Juventus sta pensando a una mini rivoluzione sugli esterni, sia difensivi che offensivi, in un settore della rosa nel quale, per ragioni tecniche e di limiti di età, ci sono poche certezze di conti ...Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più chiacchierati sul mercato. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, c'è stato un summit a Milano ...