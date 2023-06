Juve | Marchisio | ‘Allegri aiuti Vlahovic | ci vuole uno con la fame di Conte Io in società? Sì | ma…’

Claudio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport riguardo il futuro di Vlahovic e di alcuni nomi accostati ai bianconeri sul mercato Claudio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport riguardo il futuro di Vlahovic e di alcuni nomi accostati ai bianconeri sul mercato. Le sue dichiarazioni: VLAHOVIC ...Dopo aver dato l'ok ai possibili arrivi di Casadei e Frattesi ed aver concesso le attenuanti ad Allegri per l'anno difficile, Claudiosi sofferma su altri aspetti legati alla Juventus, a partire dall'annus horribilis di Pogba Poi su un suo possibile ritorno in società il Principino spiegaGente come Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e ancorae Pirlo. Sino ad arrivare a ... Per ripartire c'è necessità di ricreare anche tutto ciò, spesso definito come 'DNA -'. Nuova ...

Marchisio su Gazzetta: “Casadei è pronto, per lo scudetto ci vuole una Juve affamata” Tutto Juve

Dagli obiettivi di mercato alla crescita dei giovani, passando per Allegri, Conte e gli infortuni di Pogba: nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio ha parlato di tutti ...A tutto Marchisio; l'ex centrocampista della Juventus ha fatto dichiarazioni importanti su due giocatori come Pogba e Vlahovic ...