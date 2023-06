Juve | il messaggio social di Chiesa e Vlahovic fa sperare i tifosi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Federicoe Dusancontinuano ad essere i due calciatori più chiacchierati in casantus . Il club bianconero, per contenere le perdite della mancata qualificazione in Champions, ...

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic continuano ad essere i due calciatori più chiacchierati in casa Juventus . Il club bianconero, per contenere le perdite della mancata qualificazione in Champions, ...chiaro a società e tifosi.12:07 Bonucci,e punto: ilsocial indizio sul futuro Il difensore bianconero su Instagram e il post che fa interrogare i tifosi. 11:49 "Marcelino nuovo tecnico del Marsiglia" Sarà ...

Juve, Kaio Jorge pronto a tornare: messaggio social ai tifosi Tuttosport

Il gesto dei due attaccanti bianconeri al centro di vari interessi di mercato in vista della sessione estiva Federico Chiesa e Dusan Vlahovic continuano ad essere i due calciatori più chiacchierati in ...Il simbolo della Juventus, su sfondo nero. Accompagnato da un punto. Bonucci allontana la fine della sua avventura in bianconero, con una storia su Instagram. Oggi i messaggi viaggiano sui social ...