Juve | cade l’accusa di fatture inesistenti per Agnelli e Paratici

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Come riportato da Repubblica la Procura ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per i sindaci dellasu manovra stipendi, side letter e sulla famosa carta segreta da 19 milioni di euro di Ronaldo. La richiesta di archiviazione è però duplice. È stata fatta anche per gli ex vertici della, Andrea, Pavel Nedved, Fabio, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato. Are èdi “emissione diper operazioni” con riguardo alle «operazioni foriere di plusvalenze fittizie». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM

TORINO - Importanti novità in casa :l'accusa di fatture inesistenti in riferimento alle " operazioni foriere di plusvalenze ... Plusvalenze: "nessun vantaggio fiscale" E allora "anche ...È stata fatta anche per gli ex vertici della, Andrea Agnelli , Pavel Nedved , Fabio Paratici , Marco Re , Stefano Bertola e Stefano Cerrato . A cadere è l'accusa di 'emissione di fatture per ...Lauraa terra sulla spalla, staff e tifosi invocano al rigore ma l'impressione è che la giocata della nerazzurra sia stata al limite, ma pulita. L'incubo dellaha un nome: segna anche al ...

Juve, cade l'accusa di fatture inesistenti per gli ex dirigenti bianconeri Corriere dello Sport

Chiesta l'archiviazione per Agnelli, Nedved e Paratici: il club bianconero non avrebbe avuto alcun vantaggio fiscale ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Cade l'accusa di fatture inesistenti: gli ex vertici della Juve verso l'archiviazione.