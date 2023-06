(Di mercoledì 21 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) –, il primo Suv full-electric a marchio, mantiene le promesse fornendo un’esperienza di guidae dinamica in tutte le situazioni. Disponibile in quattro allestimenti, si rivolge si rivolge a chi cerca un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. E’ disponibile anche con un efficiente motore 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e 205 Nm, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km. Capace di grandi prestazioni, tecnologicamente avanzato e sicuro, grazie ai dispositivi per la guida autonoma, è il veicolo ideale per muoversi ine per avventurevanta 4.08 metri di lunghezza con un bagagliaio dal volume di ...

"La nuovadiè una vettura nata in Europa per l'Europa. Anzi, nata in Italia e interamente progettata a Torino", ha invece sottolineato Gabriele Conti, Marketing Manager di. . - ...Ricordiamo che la nuova Fiat 600 sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP di Stellantis insieme ae al futuro SUV compatto di Alfa Romeo. La vettura avrà una versione ...Venerdì 16 e sabato 17 giugno si sono tenuti a Milano i Power Full Days in cui la nuovaè stata protagonista. Il pubblico ha potuto provare il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica americana e alla fine sono stati realizzati circa 200 test drive . Per ...

Jeep Avenger, compatto e confortevole in città e in fuoristrada ... Italpress

MILANO - Avenger, il primo Suv full-electric a marchio Jeep, mantiene le promesse fornendo un'esperienza di guida confortevole e dinamica in tutte le situazioni. Disponibile in quattro allestimenti, s ...Simona Tedesco ha intervistato Novella Varzi per DOVE Summer 23. Hai perso la diretta streaming Guarda il video ...