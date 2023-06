Italy Loves Romagna 2023 in tv | ecco quando | ospiti e scaletta cantanti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Arriva in televisione l’, l’evento musicale che vedrà calcare il palco a tanti artisti italiani per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati dell’Emilia-. L’evento quest’anno si svolgerà a Campovolo, luogo simbolo dei concerti del cantautore Luciano Ligabue. A dare all’ultimo momento la conferma per la propria presenza, è arrivato a sorpresa l’annuncio del cantante lirico Andrea Bocelli. Arriva in televisione “” Il concerto si svolgerà questo sabato 24 giugno, andando in prime time (prima serata) su Rai 1. Sull’evento, il presidente Stefano Bonaccini (Governatore dell’Emilia-) ha detto: “I fondi raccolti dalla manifestazione, verranno destinati alle ...

È stato presentato a Roma, al Ministero della Cultura, il concerto 'ItaliaRomagna', evento di beneficenza a favore delle popolazioni alluvionate, che avrà luogo sabato 24 giugno dalle 20.30 alla Rcf Arena di Reggio Emilia, già Campovolo. Si tratta di una sfilata di ...Mutti, azienda di Parma nel mercato del pomodoro 100% made ine presente in Emilia - Romagna con due stabilimenti, in qualità di Official Partner sostiene il concerto - evento "ItaliaRomagna" che si svolgerà sabato 24 giugno presso la RCF Arena di ...Ci sarà anche Andrea Bocelli al Concertone per la Romagna. Lo ha annunciato il sottosegretario del Mic Mazzi durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Il concerto si terrà sabato 24 ...

Italy Loves Romagna: ecco i cantanti sul palco di Campovolo per gli alluvionati. C’è anche Bocelli La Repubblica

