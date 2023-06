Italia Under 21 | Tonali verso la Francia | «Kalulu? Sarà la prima volta da avversari | spero di lasciargli un brutto ricordo»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sandro, centrocampista del Milan e dell’, ha parlato in vista dell’esordio nell’Europeo21 contro laSandro, centrocampista del Milan e dell’, ha parlato in vista dell’esordio nell’Europeo21 contro la. PAROLE – «Perché ho scelto l’Europeo invece della Nations League? Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 partite che ho giocato quest’anno sarebbe stato eccessivo prendere parte a entrambi gli impegni.? C’eravamo stuzzicati nelle ultime settimane nel club, ci sentiamo spesso perché siamo amici.ladadi ...

...il Portogallo AFP via Getty Images Corpo articolo La Georgia inizia il Campionato Europeo21 ... Kutaisi) Gruppo D Norvegia - Svizzera (18:00, CFR Cluj Stadium, Cluj - Napoca) Francia -(20:...... mentre era a scuola a fare un esame e l'arrivo tra i giocatori dell'. "Appena sono sceso ... Sono un gruppo di amici, come noi in- 21. Poi la prima partita contro la Germania, l'infortunio ...Stando a quanto riportato da The Athletic , infatti, per l'azzurro impegnato con l'- 21 per l'... Tonali si appresta incredibilmente a lasciare il Diavolo e l'

Da Carnesecchi a Pellegri, passando per la stella Tonali: ecco i 23 di Nicolato La Gazzetta dello Sport

Sì allo smart working per i lavoratori fragili della Pa, ma solo per tre mesi. Il governo alla fine ha trovato le risorse per estendere il lavoro agile semplificato per i dipendenti ...Oggi la Juve ha incontrato il Sassuolo per il centrocampista, ma il Milan adesso può irrompere con decisione sul giocatore se parte Tonali: “In caso di partenza del centrocampista classe 2000, ...