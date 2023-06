Italia Under 21 | Nicolato | “Sono due anni che prepariamo questa competizione”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il Ct della Nazionale U21, Paolo, ha parlato alla vigilia del match che inaugurerà gli Europei di categoria per gli azzurri contro la Francia. Ecco le sue parole: “E’ da dueche. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari. La Francia è una squadra che ha valori individuali di altissimo livello e un modo di giocare che varia dal 4-3-3 al 4-2-3-1, anche all’interno della stessa partita. Li conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta. Nelle conferenze prepartita siamo tutti bravi, ma poii fatti che contano. Per noi è la miglior maniera per conoscere le nostre reali possibilità contro una delle avversarie più forti dimanifestazione”. E ancora: “Abbiamo qui i giocatori migliori che potevamo avere, ...

Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi ora dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi": così Sandro Tonali, capitano dell'21 che domani sera farà il suo esordio agli ...Francia a parte, i minuti giocati dagli21 insono in linea, secondo i dati dell'ultimo report di Opta Analyst, con quelli di Spagna e Germania (5mila e 3mila minuti in più ...

ROMA - Comincia contro un avversario durissimo l'avventura della Nazionale agli Europei Under 21: giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia-Italia, prima sfida di un torneo che mette in palio a ...