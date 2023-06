Italia Under 21 | Nicolato | 'Ci prepariamo da due anni | siamo pronti Senza Var? Meglio | ricordate il 2019?'

Commenta per primo Comincia contro un avversario durissimo l'avventura della Nazionale agli Europei21 : giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia -, prima sfida di un torneo che mette in palio anche tre posti per le Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri hanno ambizioni importanti e ...Tonali, capitano dell'21: dribbling sul mercato . Europei U21,- Francia: le parole di Nicolato . " È da due anni che prepariamo E , negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto ...Per una decisione del VAR sono uscito da un Mondiale in semifinale (nel 2019 al Mondiale20 l'arbitro richiamato al monitor annullò nei minuti di recupero a Scamacca il gol del pareggio con l'...

Da Carnesecchi a Pellegri, passando per la stella Tonali: ecco i 23 di Nicolato La Gazzetta dello Sport

La nota della società: "L'Apu Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Adriano Vertemati quale nuovo capo allenatore della Prima squadra. Nato a Mil ...ROMA - Comincia contro un avversario durissimo l’avventura della Nazionale agli Europei Under 21: giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia-Italia, prima sfida di un torneo che mette in palio a ...