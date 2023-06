Isola | Marco Mazzoli su Helena Prestes | «Ci ho provato ad andarle incontro | ma è una persona problematica»

L'dei Famosi 2023 si è da poco conclusa con la vittoria diMazzoli. Eppure a far parlare ancora è Cristina Scuccia , l'ex suora su cui in tanti si sono fatti delle domande. Una di queste ...Enrico Papi è stato uno dei protagonisti indiscussi di quest'ultima edizione de L'dei Famosi , che si è conclusa lo scorso lunedì 19 giugno con la vittoria diMazzoli. A commentare il suo ruolo di opinionista nel reality show condotto da Ilary Blasi ci ha pensato l' ex ...Dietro all', la replica della fiction Blanca, su Rai 1, con 2 milioni e 340mila spettatori e ... Alla fine l'ha spuntataMazzoli, che da padrone di casa del cattivissimo Zoo di 105 ha ...

"Isola dei famosi", lettera di Marco Mazzoli al reality: "Ora sono un uomo diverso" TGCOM

Niente da fare all'Isola dei Famosi per Helena Prestes che tornata alla vita di tutti i giorni ha fatto delle rivelazioni ai ...Marco Mazzoli torna al suo lavoro in radio e rivela come sta realmente dopo la vittoria a L'Isola dei Famosi. Le parole del vincitore ...