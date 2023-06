Isola 17 | Helena Prestes svela tutta la verità sul suo rapporto con Dayane Mello E quando le chiedono se Cristina Scuccia è etero…

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Reduce dall’esperienza a L’dei Famosi, che l’ha vista abbandonare il gioco a un passo dalla finale, vinta poi da Marco Mazzoli,è tornata in possesso dei suoi profili social. Nelle ultime ore la modella brasiliana ha risposto senza peli sulla lingua alle domande dei suoi fan. Uno dei suoi follower le ha chiesto se ha saputo chel’ha sostenuta durante la sua esperienza in Honduras. Nel rispondere alla domanda, laha raccontatola (sua)sul suocon l’ex Vippona: Sì ho saputo. Mentre mi facevo la doccia la mia parrucchiera me l’ha detto. Sono rimasta contentissima. Per me è un onore. Se avete visto il daytime, se è andato in onda, tante volte alle ragazze ho raccontato il ...

Prestes , tornata a Milano dopo le dinamiche de L', ha chiacchierando con i suoi follower e, tra le tante domande anche un paio su Cristina e la sua sessualità: Cristina Scuccia è ...In quel periodo Cristina non aveva ancora rivelato a L'dei Famosi di essere innamorata. L'ex naufraga: "Secondo me Cristina non è etero" Anche in Honduras più volte le è stato chiesto ...Prestes al Grande Fratello Vip dopo l'dei Famosi La naufraga de L'dei Famosi , di ritorno alla sua vita di tutti i giorni, ha voluto rispondere ad alcune domande degli estimatori ...

Isola dei Famosi, Helena Prestes commenta la vittoria di Marco ... Tag24

"Cristina Scuccia eterosessuale", ecco la risposta di una ex naufraga de L'Isola dei Famosi 2023 dopo essere tornata in Italia.Anche questa edizione de L’isola dei famosi è terminata e si vocifera che per la Blasi sia l’ultima. In tanti hanno notato, al momento dei saluti, come Alvin ha salutato la conduttrice e con quelle pa ...