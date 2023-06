Intercettazioni | Schlein | ‘riforma Orlando equilibrata | governo pianta solo bandierine’

Per: 'Il centrodestra non sta in piedi'. Conte: 'Meloni allo sbando'. Cosa succede tra gli ... il procuratore nazionale antimafia Melillo sottolinea: 'Non conoscoinutili'. Ma ......di tutti" sono state le parole dell'attuale segretario del Partito democratico Ellytre ... ma il suo nome compare più volte nelle testimonianze e nelle. Il dubbio fu sollevato ......di mettere in evidenza tantissime delle criticità connesse all'attuale regime delle." hanno messo in crisi chi politicamente con il M5S cerca convergenze come il Pd di Elly. ...

Intercettazioni: Schlein, 'riforma Orlando equilibrata, governo pianta ... Il Dubbio

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Serve equilibrio. La riforma Orlando riusciva ad evitare casi di gogna mediatica ma non annullava uno strumento fondamentale di prova rispetto a reati odiosi. Il governo n ...Se il Pd «non avesse avuto un ruolo nel conflitto di interesse di Berlusconi, – ironizza - non sarei diventata segretaria» La segretaria del Pd Elly Schlein è “scesa ... quanto riguarda la stretta ...