Inter | è tempo d’esami anche per Marotta | come portare lo scudetto nuovamente a San Siro

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In casasono giorni roventi per stabilireorganizzare la squadra del futuro. Aun arduo compito. In Italia in queste ore gli studenti stanno affrontando l’ardua prova dell’esame di stato e cercano di brillare per trovare l’agognato 100. In Serie Ale big nostrane sono alle prese con esami, per certi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.